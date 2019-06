Il Ministero dello Sviluppo Economico emette due francobolli dedicati all’assistenza ai malati

Sono stati emessi, a partire dal 21 giugno, dal Ministero dello Sviluppo Economico due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “Il senso civico” dedicati all’assistenza ai malati, ed in particolare all’AIL – Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma e all’AIC – Associazione Italiana Celiachia, rispettivamente nel 50° anniversario e nel 40° anniversario della fondazione, relativi al valore della tariffa B pari a 1,10 euro ciascuno.

Saranno 2 milioni e 500mila gli esemplari per il francobollo dedicato all’AIL e 600mila esemplari per il francobollo dedicato all’AIC. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Il bozzetto è a cura del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il francobollo dedicato all’AIL; Francesco Corli per quello dedicato all’AIC.

Le vignette raffigurano rispettivamente:

il logo del 50° anniversario dell’AIL , delimitato in basso dal claim: “Dal 1969 a fianco dei pazienti”;

, delimitato in basso dal claim: “Dal 1969 a fianco dei pazienti”; una serie di elementi figurativi rappresentativi delle molteplici competenze dell’Associazione Italiana Celiachia su cui campeggia l’acronimo dell’Associazione e, in alto, il logo del 40° anniversario dell’AIC.

Completano i rispettivi francobolli la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Per l’occasione sono stati realizzati due folder, uno per il francobollo dedicato all’AIL e uno per il Francobollo dedicato all’AIC, in formato A4 a due ante contenente il francobollo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al costo di 12 euro ciascuno.

– Paola Federico –