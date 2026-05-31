Una giornata di grandi emozioni quella vissuta ieri dal Lions Club Teggiano-Polla-Tanagro che ha voluto premiare i talenti del territorio che si sono distinti in ambito nazionale e internazionale nei diversi campi della società tra cui ambiente, cultura, musica, giornalismo e sport.

Il partecipato evento, moderato dal Direttore Editoriale di Ondanews Rocco Colombo, si è svolto presso il complesso monumentale della Santissima Pietà di Teggiano. I saluti iniziali sono stati affidati al presidente Maria Vittoria Maradei che nel corso del suo discorso ha tracciato un bilancio del suo anno alla presidenza del club.

Per il giornalismo il premio è stato dato a Tonia Cartolano, caporedattrice di Sky Tg24, che assente per motivi di lavoro ha mandato un videomessaggio. Ha preso parola il Presidente del CdA della Banca Monte Pruno Michele Albanese, presente insieme al Vicepresidente Antonio Ciniello, legato da una profonda amicizia alla giornalista ha sottolineato come “Tonia non dimentica mai le origini e le persone che le sono state vicine. E’ orgogliosa di Sala Consilina ed è gelosa dei suoi amici. Essere talenti di questo territorio è importante perché è un segnale forte per tanti giovani che in questo momento hanno grosse difficoltà ad approcciare il mondo, sono scoraggiati e si sentono abbandonati”.

Per lo sport il riconoscimento è stato assegnato all’atleta Azzurra Viki Amendola della New Kodokan Lucania che nel corso della sua giovane carriera sportiva ha conquistato vari titoli italiani, podi internazionale e diversi piazzamenti europei e mondiali. A ritirare il premio per lei, impegnata in una competizione con la Nazionale, sono stati la sorella Alessia Amendola e il Presidente del settore Judo FIJLKAM Basilicata Raffaele Lopardo.

Un riconoscimento è andato a Giuseppe Ungherese, naturalista e ricercatore originario di San Pietro al Tanagro che ha dedicato la propria vita alla tutela dell’ambiente. Tante sono state le iniziative da lui portate avanti con Greenpeace Italia che hanno contribuito alla modifica di normative nazionali e internazionali. “Questo attestato di stima riempie di orgoglio me e la mia famiglia perché è frutto di un percorso che ho seguito in questi anni mettendo le mie conoscenze a servizio del bene comune” ha commentato.

“I premi che si ricevono dal territorio hanno un valore speciale perché ti fanno ritornare bambino. Quando sono andato via da Polla a 19 anni e sono arrivato a Roma mi sentivo sfigato, ora sono orgoglioso di questa appartenenza”. E’ quanto ha dichiarato durante la consegna del premio Antonio Caggiano di Polla, percussionista, compositore e protagonista della scena musicale contemporanea internazionale.

In ambito culturale spicca Carmine Pinto di Padula, professore ordinario di Storia Contemporanea all’Unisa di Salerno, che ha sottolineato come l’evento abbia valorizzato il territorio che ora rispetto al passato è molto più solido in termini culturali ed economici.

Premiato anche Giuseppe Ippolito, Professore di Malattie Infettive e Salute Internazionale presso l’Università Internazionale di Scienze della Salute Saint Camillus di Roma, fino al 2023 è stato Direttore Generale della Ricerca e dell’Innovazione Sanitaria del Ministero della Salute ed è stato Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma. Visibilmente emozionato nel suo intervento ha ricordato la sua giovinezza partendo dai momenti nella farmacia del padre e le persone che contribuivano alla formazione. “L’associazionismo è una grande cosa, va sviluppato e i Lions hanno un disegno pragmatico di risposta come quando sono stati raccolti i soldi per comprare un respiratore durante il Covid”.

Sono intervenuti per un saluto e per consegnare i riconoscimenti i sindaci Luigi Vertucci, Donato Pica, Massimo Loviso, Michele Di Candia, il Presidente del Consiglio comunale di Teggiano Vincenzo D’Alto, il vicesindaco di Padula Caterina Di Bianco, l’assessore di Padula Antonio Fortunati e il vicesindaco di San Pietro al Tanagro Pietro Marmo.

Presenti i soci fondatori del club, tra cui Giuseppe Pinto e Giuseppe Curcio, il primo presidente del sodalizio Angelo Pagano, il Presidente di Unioncamere Andrea Prete, il Past Governatore Nicola Clausi e l’Abate di Montevergine Riccardo Guariglia.

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