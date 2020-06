Il consigliere comunale di Salerno Donato Pessolano aderisce ad Italia Viva

Il consigliere comunale di maggioranza del Comune di Salerno, Donato Pessolano, aderisce a “Italia Viva”. A comunicarlo sono i coordinatori provinciali Tommaso Pellegrino e Angelica Saggese.

Domenica 7 giugno alle ore 11.00 si terrà a Salerno, nella “Sala Varese” sul Lungomare Trieste 218/220, la conferenza stampa di presentazione. Interverrà il coordinatore nazionale di Italia Viva e Vice Presidente della Camera dei Deputati, Ettore Rosato.

“Ho aderito con entusiasmo, per continuare con più forza a dare voce alla mia gente e al mio territorio – ha dichiarato Donato Pessolano – Italia Viva rappresenta un importante punto di riferimento per chi come me crede in una politica capace di rappresentare i bisogni della gente, che ha un’idea di futuro e che valorizza il merito, l’impegno e il coraggio”.

– Chiara Di Miele –