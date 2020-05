Il Comune di Sassano consegna mascherine e igienizzante ai cittadini affetti da particolari patologie

Il Comune di Sassano organizza una nuova e speciale consegna di materiale per il contrasto alla diffusione del Covid-19. L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Tommaso Pellegrino, ha infatti previsto una consegna straordinaria di mascherine chirurgiche e igienizzante per le mani ai cittadini di Sassano affetti da patologie che richiedono terapie continuative praticate al di fuori del proprio domicilio.

Il Comune si rivolge, inoltre, ai pazienti in dialisi e ai pazienti che necessitano di terapie oncologiche.

La richiesta, completa delle proprie generalità, di recapito telefonico, di indirizzo e di categoria di appartenenza, deve essere effettuata all’indirizzo email info@comune.sassano.sa.it.

“Colgo l’occasione per esprimere la nostra gratitudine a coloro che con un grande gesto di generosità e amore per il nostro Paese, in questi mesi di emergenza covid-19, hanno donato mascherine al Comune di Sassano – afferma il sindaco Pellegrino -, la famiglia Petrazzuolo, Vincenzo Monetti, Pasquale Rizzo, Antonio Capuano, Antonia Cavaliere, Luigi Calandriello, Enza Accetta, Michelangelo Ferro“.

– Paola Federico –