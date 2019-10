Il Comune di Santa Marina adotta le “Elios Smart Bench”, panchine tecnologiche ad energia solare

Il Comune di Santa Marina si dimostra sempre di più al passo con i tempi.

L‘Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Giovanni Fortunato ha scelto di installare sull’area portuale un nuovo prototipo di panchina, la Elios Smart Bench.

Si tratta di una panca totalmente made in Italy, dal design moderno e accattivante, ideata per vivere lo spazio pubblico in maniera completa ma anche innovativa.

È dotata infatti di un‘alimentazione proveniente da energie rinnovabili, di quattro porte USB necessarie per ricaricare i dispositivi informatici, di un’illuminazione intelligente e infine di una rete internet wi-fi completamente gratuita.

Tutte le componenti elettroniche sono racchiuse in involucri specifici che risultano sicuri e resistenti ai numerosi agenti atmosferici. Infine per garantire una costante efficienza delle prestazioni,le panchine saranno sempre monitorate telematicamente e tutte le funzioni saranno controllabili direttamente dai fruitori tramite un intuitivo portale web.

“Il Comune di Santa Marina grazie alle numerose altre innovazioni tecnologiche che verranno a breve installate e utilizzate – ha dichiarato il Sindaco Giovanni Fortunato – potrà considerarsi sempre di più una Città del futuro. Tutte le scelte che verranno effettuate saranno sempre compiute nel rispetto della natura e dell’ambiente che ci circonda”.

– Maria Emilia Cobucci –