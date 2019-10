Arte, sport e solidarietà protagonisti nel fine settimana ad Atena Lucana con diverse iniziative

Fine settimana dedicato all’arte, allo sport e alla solidarietà ad Atena Lucana.

Sabato 12 e domenica 13 ottobre si terrà la XV edizione delle Giornate del contemporaneo organizzate dal Comune nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani AMACI.

L’arte contemporanea entrerà nel Museo Archeologico “Elena D’Alto” con le opere d’arte di Melinda Borysevicz, Tiziana Stigliano, Deborah Curto, Antonietta Petrone, Emilio Ventura, Angelo Chirichella. Appuntamento sabato dalle ore 17:00 fino alle ore 20:30 e domenica dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 16:30 alle ore 19:30.

Sabato sera poi l’arte si sposterà nella Chiesa di San Nicola, sempre nel centro storico di Atena Lucana, con la performance teatrale “Io Frida”, organizzata dalla Proloco Athena Nova. L’attrice Eva Immediato, accompagnata dai colori dell’arpa di Daniela Ippolito, farà immergere gli spettatori nel mondo di Frida Kalo, nei colori e nelle contraddizioni del suo Messico.

Domenica 13 ottobre infine l’arte incontrerà lo sport e la prevenzione con l’Acteon Atena in Corsa, giunta all’ottava edizione, organizzata dalla Polisportiva Atena Lucana, in programma dalle ore 9:00 per le vie del centro storico, e a seguire con la Camminata Rosa promossa dall’associazione “Le case di Igea – prevenzione e lotta cancro al seno”. Per l’occasione la torre medioevale dell’antica cinta muraria medioevale si colorerà di rosa.

– Antonella D’Alto –