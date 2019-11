Il Comune di Agropoli aderisce alla Festa dell’Albero 2019. Domani piantumazione delle piantine

Anche per il 2019 il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Adamo Coppola, rinnova la partecipazione alla “Festa dell’Albero“, giornata dedicata all’ambiente e alla sensibilizzazione del patrimonio naturale. Diverse le associazioni del territorio che prenderanno parte all’iniziativa domani, giovedì 21 novembre.

La Regione Campania, su richiesta da parte del Comune, offrirà le piantine autoctone che verranno piantumate nei luoghi appositamente individuati. Verranno coinvolti gli alunni frequentanti le scuole del territorio.

“Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la festa dell’albero – affermano il sindaco Coppola e l’assessore alla Pubblica Istruzione Rosa Lampasona -, un’iniziativa per sensibilizzare giovani e meno giovani all’attenzione per l’ambiente. Abbiamo un solo pianeta e dobbiamo impegnarci per lasciarlo ai nostri figli migliore di come lo abbiamo trovato. Il rispetto per l’ambiente e la natura deve stare al primo posto e bisogna partire dai più giovani per costruire la speranza che il domani sia migliore dell’oggi“.

Gli appuntamenti previsti: ore 8.30 Cannetiello; ore 9.00 Moio; ore 9.30 Mozzillo; ore 10.00 “G. Landolfi” – Piazza della Repubblica; ore 11.00 “Scudiero” – via Verga; ore 11.30 Mattine; ore 11.30 scuola “Vairo” – via Moro (unico appuntamento che si svolgerà sabato 23 novembre).

– Paola Federico –