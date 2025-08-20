Il Comandante della Legione Carabinieri “Campania”, Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, prossimo al trasferimento a Roma dove assumerà il prestigioso incarico di Comandante della Scuola Ufficiali, massimo istituto di formazione dell’Arma dei Carabinieri, questa mattina ha incontrato i militari del Comando Provinciale di Salerno.

L’alto Ufficiale, ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Filippo Melchiorre, ha salutato il personale della sede e una rappresentanza di tutti i Reparti territoriali e speciali presenti nella provincia di Salerno, nonché i delegati dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Rivolgendosi ai carabinieri ha espresso un sentito apprezzamento per il quotidiano lavoro svolto a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, augurando a tutti di continuare a impegnarsi animati dai valori di coesione e abnegazione, nel superiore interesse del servizio al cittadino.

Il Generale La Gala, ribadendo l’imprescindibile valore della collaborazione tra le istituzioni, ha inoltre evidenziato come il servizio quotidianamente prestato a favore delle comunità sia straordinariamente impegnativo ma allo stesso tempo esaltante e unico per le soddisfazioni che produce.

Ha infine rivolto un pensiero commosso ai due carabinieri morti nell’incidente stradale di Campagna, il Maresciallo Francesco Pastore e il Carabiniere Francesco Ferraro, ricordandone, ad esempio per tutti, la passione e il forte sentimento di appartenenza all’Istituzione.

Al termine della visita ha voluto incontrare e salutare le massime autorità provinciali, tra le quali il Prefetto di Salerno Francesco Esposito.