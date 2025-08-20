Il Comune di Caggiano patrocina l’iniziativa “La strada sicura con educazione e manutenzione” in programma per domani, giovedì 21 agosto, in Piazza Lago a partire dalle 16.00.

Ci sarà il villaggio della sicurezza stradale per bambini dai 3 ai 12 anni e la presenza del personale della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e dell’ANAS Struttura Territoriale Campania.

Alle 18.30 prenderà il via una tavola rotonda con i saluti del sindaco Modesto Lamattina, del Presidente della Comunità Montana Tanagro e di ASMEL Giovanni Caggiano, del parroco don Angelomaria Adesso e del presidente del Forum dei Giovani Luigi Adesso.

Interverranno il Comandante della Polizia Locale di Polla e Sant’Arsenio, Capitano Andrea Santoro, il consigliere comunale di Castellabate Dalila Russo, la presidente dell’associazione “Per le strade della vita” Maria Rosaria Vitiello, Rosario Adesso, tecnico specializzato in sicurezza stradale e presidente dell’associazione “La strada si…cura”, il consigliere regionale Tommaso Pellegrino, autore della proposta di legge “Interventi in favore della sicurezza, della prevenzione e dell’educazione stradale – Istituzione Osservatorio Regionale”.

Modera l’incontro la giornalista Rosanna Raimondo.