Questa mattina il Generale di Corpo d’Armata Massimo Masciulli, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” con sede a Napoli, ha fatto visita al Comando Provinciale di Salerno dove è stato ricevuto dal Comandante, Colonnello Filippo Melchiorre, da una rappresentanza di tutti i dipendenti Reparti territoriali, da una delegazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Forestali della provincia di Salerno.

Il Generale Masciulli ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento per l’impegno profuso nella quotidiana attività di controllo del territorio, di contrasto a ogni forma di criminalità comune e organizzata e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, richiamando i valori del servizio e del sacrificio che devono sempre animare l’azione di ogni carabiniere.

E’ stato sottolineato come il presidio del territorio rappresenti un dispositivo dinamico, capace di adattarsi alle differenti realtà della provincia con lo scopo di tutelare le comunità, dai grandi centri urbani fino alle località più isolate.

Il Comandante Interregionale si è quindi soffermato sulla vicinanza dell’Arma alla popolazione, sull’importanza della presenza rassicurante sul territorio, lodando gli sforzi di tutti i militari, in particolare di quelli che operano nelle Stazioni Carabinieri, che con abnegazione e silenziosa umanità si pongono quotidianamente al servizio dei cittadini, intercettandone i bisogni e costituendone un insostituibile e solido punto di riferimento.