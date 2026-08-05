Incidente in A2 del Mediterraneo questa mattina nel tratto tra Battipaglia e Pontecagnano, in direzione Nord. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un camion e due automobili e un uomo e una donna che viaggiavano a bordo dei veicoli hanno riportate delle ferite.

Soccorsi dai sanitari della VOPI, sono stati trasportati all’ospedale “Ruggi” di Salerno per i necessari accertamenti.

Sul posto per effettuare i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Eboli, agli ordini dell’Ispettore Cosimo Di Cicco, mentre gli operatori di Anas si sono occupati della gestione del traffico e del ripristino del tratto chiuso per consentire le operazioni di soccorso che hanno coinvolto anche i Vigili del Fuoco.

Un secondo incidente stradale, sempre nella mattinata, si è verificato tra Pontecagnano e San Mango Piemonte in direzione Nord. In questo caso lo scontro ha coinvolto due automobili e una bambina è rimasta ferita. I sanitari della Croce Verde l’hanno trasferita al “Ruggi”. Presente la Polizia Stradale oltre alle squadre Anas.