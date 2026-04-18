Il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sapri Francesco Fedocci è stato promosso al grado di Maggiore.

Un riconoscimento che attesta il lavoro svolto dal Comandante che dal 2022 guida la Compagnia saprese, coordinando nove Stazioni, da Sanza a quelle del Basso Cilento e Golfo di Policastro.

Finora l’impegno del Maggiore si è concentrato su diverse azioni di contrasto all’illegalità: dallo spaccio, alle operazioni di ordine pubblico, all’attenzione riservata a prevenire le truffe. Si ricorda, inoltre, la vicenda del ladro sparato e ucciso dal padrone di casa a Foria di Centola, dove, grazie alle ricerche serrate condotte dai Carabinieri della Compagnia di Sapri, agli ordini dell’allora Capitano Fedocci, fu ritrovata la salma del giovane.

Proveniente da Frascati, il Maggiore Fedocci prima di arrivare a guidare i militari dell’Arma del Golfo di Policastro e del Basso Cilento, ha diretto il Nucleo investigativo dei Carabinieri di Frascati.