Gli alunni delle classi II B, V B, II A del “Cicerone” di Sala Consilina hanno partecipato, guidati dalle professoresse Calicchio, Colucci e Iania, a “Campania Legge Lab“, progetto di lettura creativa promosso dalla Fondazione Premio Napoli Campania Legge in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania.

Un’iniziativa che nasce dall’accordo “Chi legge… cresce”, con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa e promuovere la lettura come esperienza viva, capace di generare pensiero, dialogo e immaginazione.

Quest’anno il progetto si è rinnovato, rilanciando la sfida alle scuole superiori della Campania: trasformare un libro in un’altra opera d’arte, qualunque sia il linguaggio scelto. Un romanzo può diventare un fumetto, una canzone, una drammaturgia, un video, un menu ispirato alla storia o persino un balletto.

Grazie al supporto dei tutor di Campania Legge, del presidente De Giovanni e dei docenti referenti, gli studenti sono stati accompagnati in un percorso a tappe, dalla lettura alla creazione, per scoprire come le parole di un libro possano trasformarsi in immagini, suoni e gesti.

Il viaggio si è conclso oggi al Teatro Mercadante di Napoli con la presentazione dei progetti realizzati dai ragazzi. Un momento pubblico, vivo, in cui la lettura diventa esperienza condivisa. Gli alunni scelti sono stati guidati dal tutor esterno Emanuele Basso nella realizzazione del podcast portato a concorso.