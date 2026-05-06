L’Amministrazione comunale di Teggiano ha promosso il progetto “Un ponte tra presente e passato: alla riscoperta dell’arte del ricamo e dell’uncinetto” che prevede l’attivazione di laboratori sociali presso la Biblioteca Comunale e gli spazi del Complesso Monumentale della SS. Pietà.

Gli incontri si terranno ogni giovedì, a partire dal 21 maggio, dalle ore 16.00, e rappresenteranno un’occasione di aggregazione, condivisione e apprendimento informale, con l’obiettivo di valorizzare la vita comunitaria e rafforzare le relazioni interpersonali.

Durante i laboratori saranno presenti tutor esperti che metteranno a disposizione tempo, competenze e passione nelle arti del ricamo, dell’uncinetto e del lavoro a maglia. La partecipazione è gratuita.

L’iniziativa è aperta a tutti: a chi desidera dedicarsi a un’attività creativa e rilassante, a chi vuole riscoprire antiche tradizioni artigianali, a chi cerca un momento per sé o semplicemente il piacere di stare insieme e conoscere nuove persone. I laboratori offriranno non solo la possibilità di esprimere la propria creatività manuale ma anche di sperimentare un autentico benessere psicofisico, grazie al lavoro delle mani, alla concentrazione e alla socialità che nasce dal dialogo spontaneo tra i partecipanti.

All’interno della Biblioteca Comunale saranno inoltre organizzati momenti di lettura ad alta voce, pensati per accompagnare i lavori manuali e stimolare riflessioni e scambi culturali.

Per informazioni e adesioni, contattare la consigliera Sofia Marino al numero 346 1088020 oppure Maria Di Sarli, Responsabile Area Amministrativa – Ufficio Cultura, al numero 0975 587850.