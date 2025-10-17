Anche quest’anno il Centro Commerciale Diano ha aderito alla campagna “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”.

L’iniziativa, organizzata in tutta Italia da Giunti al Punto ed adottata da alcuni anni anche dal Centro Commerciale Diano, ha l’obiettivo di raccogliere libri su tutto il territorio nazionale a favore delle Scuole d’Infanzia, Primarie e degli ospedali.

In 15 anni, infatti, sono stati raccolti e donati oltre 3 milioni di volumi che hanno arricchito scuole, biblioteche e ospedali estesi su buona parte del territorio nazionale e negli ultimi due anni, grazie alla sensibilità delle responsabili del Centro Commerciale Diano, questa iniziativa è stata introdotta anche nel territorio del Vallo di Diano e delle zone limitrofe.

L’anno scorso, infatti destinataria dell’iniziativa è stata l’Unità Operativa di Pediatria dell’ospedale di Polla, mentre quest’anno destinatari sono stati la Biblioteca comunale di Montesano sulla Marcellana e l’Asilo Nido della città termale.

A rappresentare il Centro Commerciale Diano è stata presente la Direttrice, Anna Carolina Lo Bosco. Prossimamente, la campagna “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro” sbarcherà a Lagonegro, dove sarà allestita una piccola biblioteca presso il reparto di Pediatria dell’ospedale. Presente per Giunti al Punto Neliana Collazzo.