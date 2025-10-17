Oggi siamo tutti connessi e l’accesso all’informazione è immediato.

Possiamo cercare sintomi su Google, consultare blog medici e persino chattare con un’Intelligenza Artificiale per avere un parere sulla nostra salute. Tutto questo crea una sensazione di controllo e conoscenza. Ma è una sensazione ingannevole. Sapere non significa capire.

L’informazione è solo il primo passo, la competenza è il salto di qualità che fa la differenza. Il problema non è l’accesso all’informazione, ma la sua interpretazione.

L’IA e i motori di ricerca forniscono dati, ma non possono valutare il tuo stato clinico, le interazioni tra farmaci o il contesto del tuo stile di vita. Non possono dirti che una molecola, apparentemente utile, potrebbe essere dannosa nel tuo caso specifico.

Non hanno la responsabilità di una diagnosi o di un consiglio errato. Non possono valutare i rischi personali e non conoscono la tua storia.

La farmacia, in questo contesto, ha un ruolo insostituibile, è un presidio di salute in un mondo in cui le informazioni sono troppe e spesso non affidabili.

È il luogo in cui puoi trovare un confronto, un chiarimento e, soprattutto, una guida sicura. L’Intelligenza Artificiale può essere un alleato, uno strumento che ci aiuta a essere ancora più precisi, ma non potrà mai sostituire la relazione umana, l’esperienza sul campo e la responsabilità che definiscono il nostro lavoro. Il valore della farmacia è nella sua capacità di trasformare l’informazione in una soluzione concreta e sicura.

Il farmacista non si limita a darti l’informazione che cerchi, ma la contestualizza, la valuta e la trasforma in una soluzione concreta e sicura per te. La sua competenza non è frutto di un algoritmo, ma di anni di studio, esperienza sul campo e formazione continua. È il professionista che valuta i pro e i contro, che ti consiglia un’alternativa se il farmaco che cerchi potrebbe crearti problemi. E lo fa con la consapevolezza che ogni suo consiglio ha un impatto diretto sulla salute.

Io non sono un ripetitore di dati, ma un filtro critico e un consulente di fiducia. Non esitare a contattarmi per qualsiasi domanda o preoccupazione.

Mi trovi in farmacia a Padula Scalo o chiamando lo 0975/74587.