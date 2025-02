Domenica 9 febbraio in largo Don Uva, a Potenza, si terrà una raccolta straordinaria di sangue.

L’appuntamento è organizzato dalla locale sezione Avis e avrà inizio alle ore 8 e terminerà alle 11.

Con il motto #donasanguedonavita i volontari invitano i donatori a prenotare il proprio appuntamento per contribuire a salvare vite umane nel momento del bisogno: “Ogni goccia di sangue dona speranza, ogni domenica un’opportunità per salvare una vita. Sii il cuore che batte per gli altri” sottolinea Avis.

Per prendere parte all’iniziativa è possibile contattare i numeri 346 7626348 e 346 7626345 oppure 0971 441063.