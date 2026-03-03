Il 6 marzo al “Leto” di Teggiano la presentazione del libro di Carmelo Bufano
Venerdì 6 marzo alle 11.30 Carmelo Bufano presenterà il suo testo agli studenti del “Pomponio Leto” di Teggiano.
Dopo i saluti della Dirigente scolatica Maria D’Alessio, parleranno del libro “La mia proposta di legge per la istituzione del comune Vallo di Diano mediante referendum popolare” Emilio Brunetti, presidente della Fondazione Monte Cervati Onlus e Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano.
Gli studenti leggeranno dei passi del libro selezionati dai docenti Francesca Franceschi e Andrea D’Arienzo, coordinatori della biblioteca del “Leto”.
L’appuntamento sarà moderato da Antonella Pepe, commercialista.