Il 6 marzo all’Arena di Verona si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

Anche il Vallo di Diano sarà protagonista, rappresentato da Michele Specchiale di Padula, in arte Miky Bionic, l’unico DJ al mondo a mixare con una mano bionica grazie ad una protesi mioelettrica di ultima generazione.​

“Producer, performer, game changer!​ Il suo set non è solo musica: è tecnologia, talento e visione che si incontrano sul palco dei Giochi Paralimpici.​ Drop potenti. Vibrazioni vere.​ E un messaggio chiaro: sky is the limit!” è la presentazione con cui l’organizzazione dei Giochi Paralimpici ha informato sulla performance di Specchiale in programma per il prossimo 6 marzo.

Michele lo scorso anno è stato il primo in Italia ad avere impiantato una protesi della mano impermeabile (waterproof) con il gomito elettrico. Originario della Sicilia e residente a Padula da anni per amore, da giovanissimo ha perso il braccio sinistro a causa di un incidente con il trattore. Negli anni, nonostante le difficoltà che la vita gli ha messo davanti, ha coltivato la sua passione per la musica dance, diventando famoso per essere l’unico dj a suonare con un solo braccio e una protesi mioelettrica che funziona con l’impulso impartito dai muscoli.

Quella all’Arena di Verona è una partecipazione importante per Miky Bionic, che in passato è stato già protagonista di altre iniziative di carattere nazionale ed internazionale.