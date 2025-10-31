Lunedì 3 novembre, alle ore 12, presso Soul Art Hotel, in piazza Carità 32, a Napoli sarà presentata la proposta di legge per la rigenerazione della “Campania Interna”, a prima firma Michele Cammarano.

Interverranno il candidato presidente alla Regione Campania Roberto Fico, il vicepresidente della Camera dei deputati Sergio Costa e i consiglieri regionali proponenti del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello.

“Questa proposta di legge rappresenta una risposta strategica e organica alla sfida dello spopolamento delle aree interne. La Campania necessita di uno strumento capace di affrontare in modo strutturale il declino demografico e le disparità territoriali – dichiara il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale Michele Cammarano –. La norma intende mettere al centro i cittadini e le imprese dei territori a bassa densità abitativa e garantire pari opportunità di accesso a servizi, infrastrutture e sviluppo economico. È un progetto di rivitalizzazione che unisce politiche economiche, sociali, culturali e ambientali, coordinando gli strumenti già esistenti e introducendo nuove misure concrete per restituire futuro alle aree interne. Una proposta che afferma un principio di giustizia territoriale: chi vive nei comuni interni deve poter godere degli stessi diritti e delle stesse opportunità di chi vive nelle aree metropolitane”.

– messaggio politico – pubblicità elettorale a pagamento – Committente Berna Pasquale, mandatario di Michele Cammarano