Il 3 e 4 giugno a Caggiano chiusura temporanea al traffico dei ponti “Massavetere” e “Ficarola”
L’Amministrazione di Caggiano informa la cittadinanza che, per consentire l’esecuzione dei collaudi definitivi sui ponti “Massavetere” e “Ficarola”, lungo la SS 19 ter è prevista la chiusura temporanea al traffico nei giorni 3 e 4 giugno.
La chiusura interesserà i tratti indicati dalle ordinanze ANAS e comporterà modifiche alla circolazione con l’istituzione di percorsi alternativi opportunamente segnalati.
Per i veicoli di lunghezza inferiore a 10 metri saranno previsti itinerari alternativi tramite la viabilità ordinaria. Per i mezzi di lunghezza superiore a 10 metri il percorso alternativo sarà indirizzato tramite l’Autostrada A2 del Mediterraneo.
Il Comune invita la cittadinanza, gli automobilisti e tutti gli utenti della strada a prestare la massima attenzione alla segnaletica installata, programmando per tempo eventuali spostamenti.