2 Giugno. Domani a Teggiano la consegna della Carta Costituzionale ai neo diciottenni
Domani, martedì 2 giugno, a Teggiano l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Di Candia invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni della Festa della Repubblica, in un momento di memoria e unità nazionale, quest’anno reso ancora più speciale dalla ricorrenza dell’80° anniversario.
Particolare significato avrà la consegna della Costituzione ai neo 18enni, un gesto simbolico che segna l’ingresso nella piena cittadinanza attiva e responsabile.
Alle ore 11:30 ci sarà il ritrovo in Piazza Municipio e corteo verso Piazza IV Novembre per la cerimonia d’onore agli Eroi delle Guerre Mondiali, con deposizione della corona di alloro al Monumento commemorativo. Alle ore 12, invece, la consegna della Carta Costituzionale ai diciottenni in Piazza San Cono.