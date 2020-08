Il 25 agosto a Padula la IV edizione del Memorial in ricordo di Michele Sarli

Martedì 25 agosto, dalle ore 20.00 presso la pizzeria Il Picchio Nero a Padula, si terrà la IV edizione del Memorial Michele Sarli, precedentemente annullato nel mese di maggio a causa dell’emergenza Covid-19.

Quest’anno l’associazione Michele Sarli, oltre a promuovere azioni di sensibilizzazione sulla tematica della sicurezza stradale, avvierà, come in ogni edizione, una raccolta fondi per scopi benefici nel ricordo di Michele, giovane pizzaiolo padulese scomparso in un tragico incidente stradale poco più di quattro anni fa.

Dopo aver donato un defibrillatore semiautomatico alla Protezione Civile Vallo di Diano con il ricavato della prima edizione, aver allestito uno scaffale per la biblioteca R. Romano di Padula e donato una borsa di studio per lo studente più meritevole dell’istituto IPSEOA di Sant’Arsenio con la seconda e la terza edizione, quest’anno l’Associazione Michele Sarli sposerà il progetto di “Cambia Marcia“, lungo cicloviaggio che ha visto il padulese Marco Vegliante pedalare da Milano fino a Padula per sostenere la Fondazione AIRC e la ricerca sul Cancro.

Per partecipare all’iniziativa è obbligatoria la prenotazione, fino ad esaurimento posti. Per prenotare il proprio posto, un tavolo o per ulteriori informazioni, si possono contattare i seguenti numeri: Marco – 349/6878628, Americo – 348/0997434.

– Paola Federico –