Il 21 maggio la seconda edizione della “Run4Hope”. Appuntamento con la staffetta solidale anche a Salerno

Tutto pronto per la seconda edizione della “Run4Hope”, il primo grande giro podistico d’Italia organizzato su staffette a esclusivo scopo benefico.

La corsa gode del patrocinio dell’Esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare ed è articolata su staffette regionali che si svolgono in contemporanea in tutta Italia e mira a mettere in movimento migliaia di persone da Nord a Sud. I partecipanti non avranno confronti cronometrici o agonistici quanto piuttosto l’obiettivo di promuovere e sostenere la ricerca contro leucemie, linfomi e mieloma promossa da AIL e per sostenere le sezioni territoriali impegnate per i pazienti provenienti dall’Ucraina.

La partenza dell’edizione 2022 avverrà sabato 21 maggio alle ore 11 per concludersi, al termine di un appassionante percorso attraverso i luoghi più belli del Paese, domenica 29 maggio. Ogni giorno verrà percorsa una tratta prestabilita che vedrà coinvolti i podisti del rispettivo territorio che potranno percorrere la quantità di km desiderata contribuendo a portare a termine questo entusiasmante progetto.

In Campania la staffetta “Run4Hope” ha Piazza del Plebiscito a Napoli come teatro privilegiato per partenza e arrivo. Le varie tappe collegano anche Caserta, Nola, Terzigno, Avellino, Salerno, Agropoli, Battipaglia, Nocera, Angri, Castellammare, Sorrento e Pompei per far risaltare le straordinarie bellezze campane.

Salerno e provincia saranno coinvolte tra il 23 e il 26 maggio e, dunque, l’arrivo e la partenza saranno da Piazza della Concordia.

Oltre alla Campania protagonista del passaggio della staffetta di beneficenza sarà anche la Basilicata con partenza prevista da Potenza.