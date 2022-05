Difficoltà del settore cinematografico. Bardi incontra i rappresentanti lucani: “Massima vicinanza”

I rappresentati degli esercenti cinematografici di AGIS, Paolo Francesco Cicolella, e di UECI, Antonello Contelli, sono stati ricevuti oggi presso la Presidenza della Regione Basilicata per un confronto sulle esigenze del settore, messo a dura prova sia dall’emergenza Covid che dall’evoluzione tecnologica in atto.

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime “la massima vicinanza a un settore di grande importanza per la cultura della nostra regione, che si trova da due anni in grandissima difficoltà, anche a causa di norme nazionali di dubbia utilità”.

Il Presidente Bardi ha assicurato un “sostegno immediato per la tenuta del comparto con uno stanziamento di 140.000 euro” ma soprattutto si è impegnato “a un confronto costante attraverso tutti gli uffici preposti per continuare l’interlocuzione con i rappresentanti delle sale cinematografiche, anche al fine di valorizzare le rassegne cinematografiche in Basilicata e per condividere una strategia di valorizzazione dell’intero comparto”.