Presso il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” a Padula mercoledì 21 gennaio, alle ore 10,30, sarà presentato il libro di Carmelo Bufano dal titolo “La mia proposta di legge per l’istituzione del Comune Vallo di Diano mediante referendum popolare”.

Poco più di 200 pagine raccontano con documenti, fatti e resoconti di attività, incontri, articoli, delibere ed atti amministrativi relativi a cinque diverse proposte di legge presentate sull’istituzione del comune unico Vallo di Diano a partire già dal 1999 ed alle molteplici iniziative finalizzate all’adesione di istituzioni civili, politiche ed amministrative all’iniziativa, che in un quadro sempre vivo ed attuale hanno portato il dibattito politico ed amministrativo fin dentro il Consiglio Regionale.

Introduce e coordina il professore Pierpaolo Fasano, dopo i saluti di accoglienza della professoressa Paola Migaldi, preside del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane”, della Sindaca di Padula Michela Cimino, della vice Sindaca di Padula Caterina Di Bianco. Gli interventi saranno di Amedeo De Maio, Presidente del Distretto Territoriale Diffuso del Commercio – Area Interna Vallo di Diano e di Giovanni Votta, Mamagement ed Amministrazione di Impresa.

Gli alunni leggeranno alcuni brani estratti dal libro, scelti dalla professoressa Carmela Pessolano, vice Preside del Liceo Scientifico.

Sarà presente l’autore Carmelo Bufano.