Pubblicato il bando per partecipare alla “Winter School Fare impresa. Fare comunità. Approcci e strumenti”, organizzata dal Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, nell’ambito del Progetto “Archivio Atena” del Comune di Atena Lucana.

La Winter School avrà inizio mercoledì 4 febbraio e si concluderà domenica 8 febbraio. Le attività si terranno nel centro storico di Atena Lucana, presso l’edificio della Schifa. Le attività sono a numero chiuso con l’ammissione di 20 partecipanti. È prevista la possibilità di essere uditori per specifiche lezioni.

La Winter School si inserisce nell’ambito del progetto Archivio Atena con l’obiettivo di fornire un’esperienza di formazione teorica e pratica sull’impresa culturale, basata sui valori e sulle risorse territoriali. Il programma combina moduli metodologici e operativi proponendo esplorazioni del territorio, confronti con casi di studio e laboratori di co-progettazione guidati da docenti ed esperti. I partecipanti saranno accompagnati in un percorso didattico immersivo orientato all’identificazione delle sfide territoriali e alla progettazione di servizi e prodotti situati, definendo un modello di sostenibilità e di governance incentrato sulla valorizzazione del patrimonio culturale.

La selezione dei venti posti disponibili avverrà attraverso una valutazione attenta dei profili candidati. Possono partecipare studenti universitari, dottorandi, ricercatori della Federico II o di altri atenei italiani, ma anche residenti di Atena Lucana e del comprensorio del Vallo di Diano in possesso almeno del diploma di scuola secondaria. Una quota minima di cinque partecipanti è riservata alla comunità locale, a testimonianza della volontà di costruire un dialogo reale tra università e territorio. Il termine per presentare le domande scade il 28 gennaio.

Il percorso formativo è stato organizzato dal Dipartimento di Architettura dell’ateneo partenopeo, in collaborazione con il gruppo di ricerca EvaluLab e il collettivo Blam di Salerno. L’esperienza si concluderà con un confronto pubblico che farà da vetrina per il lavoro svolto durante la settimana.

Per scaricare i bandi è possibile andare sul sito del Comune di Atena Lucana alla voce “Albo pretorio” o sul sito di archivioatena.com.