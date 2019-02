Il 2 e 3 marzo al Carnevale di Putignano, Ostuni e Alberobello con l’Agenzia Speranza Viaggi

“Chi ride vive di più!“. Con questo slogan il Carnevale di Putignano rappresenta uno degli appuntamenti più allegri per i festeggiamenti più colorati dell’anno e l’Agenzia Speranza Viaggi di Caselle in Pittari ha deciso di far divertire quanti decideranno di partecipare al viaggio organizzato dal 2 al 3 marzo che, oltre al Carnevale di Putignano, comprende anche le tappe ad Ostuni e Alberobello.

Il programma di viaggio prevede il primo giorno la visita ad Ostuni e Alberobello. Partenza in mattinata dalla propria sede e arrivo ad Ostuni, a cui seguirà l’incontro con la guida e la visita guidata. Pranzo libero a carico dei partecipanti e trasferimento in autobus ad Alberobello con successiva visita guidata. In serata trasferimento in hotel, cena e pernottamento.

Il secondo giorno si inizia con la colazione in hotel e successivamente si parte per Putignano. La giornata sarà libera e dedicata ad uno dei Carnevali più belli d’Italia con un susseguirsi di sfilate di carri allegorici tra sacro e profano. In serata si farà rientro in sede.

La quota di 99 euro a persona comprende viaggio in autobus Gran Turismo, mezza pensione in hotel con bevande incluse, visita guidata ad Ostuni e Alberobello, ingresso al Carnevale e assicurazione medica e per il bagaglio.

Per maggiori informazioni e per prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 0974/988594 o visitare il sito www.speranzagroup.it .

