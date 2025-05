“Prendersi cura della salute degli occhi è un atto di prevenzione fondamentale”. Con questo monito l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza promuove una giornata dedicata allo screening del tono oculare nell’ambito dell’iniziativa “Il San Carlo torna in Centro” in programma sabato 17 maggio nei locali situati nel piazzale antistante la Torre Guevara di Potenza.

“L’open day – afferma il Direttore Generale Spera – rappresenta un’azione concreta per promuovere la consapevolezza e l’accesso a controlli fondamentali per la salvaguardia della vista nella fascia d’età più esposta. Va dato merito all’eccellente struttura di Oculistica guidata dal dottore Domenico Lacerenza per aver saputo conciliare l’importante impegno ospedaliero con questo momento di prevenzione. Continueremo a implementare iniziative di questo genere, convinti dell’importanza di intercettare precocemente eventuali problematiche sanitarie e di contribuire attivamente al benessere della collettività”.

Sono previste 20 visite gratuite, dalle ore 9 alle ore 13, riservate a uomini e donne dai 40 ai 60 anni che saranno sottoposti a una tonometria oculare, un esame rapido, indolore e non invasivo che consente di misurare il tono oculare. Questo parametro può aiutare a identificare persone a rischio di glaucoma, una grave patologia oculare che se non correttamente gestita può compromettere irreversibilmente la capacità visiva dei pazienti che ne sono affetti.

Lo screening, rivolto alla fascia di popolazione più a rischio (40-60 anni), permette di individuare chi necessita di ulteriori controlli per una diagnosi precoce e un trattamento tempestivo, preservando così la capacità visiva.

Per partecipare allo screening è necessario prenotarsi online al link www.ospedalesancarlo.it/open-day.

Le registrazioni sono aperte dalle ore 7 di domani, martedì 13 maggio, alle ore 18 del 14 maggio. In caso di richieste superiori alle disponibilità farà fede l’ordine cronologico di adesione.