Il 15 e 16 febbraio un Carnevale all’insegna del divertimento a Viareggio con Speranza Viaggi

Speranza Viaggi, agenzia di viaggi di Caselle in Pittari, operante nel settore turistico da molti anni propone il viaggio per il Carnevale di Viareggio.

Anche quest’anno, come di consuetudine, viene proposto un viaggio in occasione del Carnevale e la meta prescelta è Viareggio. Il viaggio programmato per il fine settimana del 15 e 16 febbraio, prevede la prima giornata dedicata completamente alla sfilata dei carri allegorici del Carnevale più rinomato d’Italia che avrà inizio alle ore 17.00 di sabato. La seconda giornata, invece, prevede la visita di Vicopisano, piccolo borgo medioevale caratteristico per i monumenti dell’architetto Filippo Brunelleschi e la visita di Livorno, moderna città di antiche tradizioni marinare.

Il prezzo del viaggio è di 185 euro e comprende il viaggio in autobus, due pranzi in ristorante, ingresso al Carnevale, pernottamento e prima colazione in hotel 4 stelle, visita guidata a Vicopisano e Livorno ed assicurazione medico/bagaglio.

Per tutte le info e per le prenotazioni rivolgersi al numero 0974/988594.

– redazione –

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –