Il 14 dicembre a Teggiano la presentazione del libro “Rosso amarone” di Agnese Di Sarli
Domenica 14 dicembre a Teggiano Agnese Di Sarli presenta il suo libro dal titolo “Rosso amarone” di Europa Edizioni.
Alle ore 18.15 presso il Centro giovanile Pier Giorgio Frassati a Prato Perillo si susseguiranno diversi interventi per affrontare le tematiche che si sviluppano nelle pagine del testo.
Ad aprire l’incontro saranno i saluti del sindaco Michele Di Candia, del parroco don Michele Totaro, del dottore Antonio Mautone, Primario del Dipartimento di Salute Mentale UOSM 5, della presidente dell’associazione “Il Villaggio della Speranza Onlus” Sheyla Biasini.
Parleranno con l’autrice Angela Mastrice, responsabile Pari Opportunità e Politiche di genere UILP Campania, Corrado Matera, consigliere regionale, Tommaso Pellegrino, medico chirurgo oncologo, Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno e Valentino Di Brizzi, presidente dell’Associazione Imprenditori Vallo di Diano.
I saluti finali saranno affidati al Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro Monsignor Antonio De Luca.
L’evento sarà moderato dal sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio.
