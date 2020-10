Proseguono gli appuntamenti del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno.

Dopo la pausa delle attività a causa dell’emergenza sanitaria torna il 10 e 11 ottobre il “Forum Day – Stati Generali delle Politiche Giovanili in Provincia di Salerno” giunto alla sua quinta edizione.

L’iniziativa, promossa dal Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani della Provincia di Salerno in sinergia con il Forum dei Giovani di Bracigliano e con il supporto dell’Amministrazione Comunale ospitante, gode del patrocinio morale della Regione Campania, della Provincia di Salerno, del Forum Nazionale dei Giovani, del Forum Regionale dei Giovani – Campania, dell’Osservatorio Comunicazione Partecipazione Culture Giovanili UniSa e delle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL Salerno e la collaborazione dell’Associazione Moby Dick ETS.

“Il Forum Day è giunto alla quinta edizione. Quando nel 2016 organizzammo la prima a Padula non pensavamo che sarebbe diventato un evento così longevo e così importante per il movimento giovanile in Provincia di Salerno. Quello che ci spinge ad organizzare anche quest’anno la kermesse è la forte richiesta giovanile che ci è provenuta da tutta la Provincia – spiega il Presidente del Coordinamento Provinciale dei Forum dei Giovani Francesco Barbarito – con grande dedizione ed impegno vogliamo rispondere alle attese con un’edizione sicura e rispettosa di tutte le prescrizioni anti Covid. I temi scelti sono molto cari all’ente e già affrontati in precedenti iniziative, proprio per creare una continuità di contenuti ed informazioni utili a tutti i partecipanti. Tali temi sono presenti nell’Agenda delle Nazioni Unite, la quale ha individuato 17 obiettivi di sviluppo sostenibile che dovranno essere realizzati entro il 2030 a livello globale da tutti i Paesi membri dell’ONU. Ciò significa che ogni Paese del pianeta è chiamato a fornire il suo contributo per affrontare in comune queste grandi sfide”.

Il 10 ottobre, a Bracigliano, appuntamento alle ore 10:00 con i saluti di benvenuto del Forum comunale e del sindaco di Bracigliano, Antonio Rescigno nonché del consigliere delegato alle Politiche Giovanili della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo. A seguire la Plenaria con il Coordinatore Provinciale Francesco Barbarito, il Presidente Associazione Moby Dick ETS, Francesco Piemonte e i 17 Forum dei Giovani della Provincia di Salerno che hanno vinto il Bando Regionale “Giovani in Comune”.

Dopo il pranzo, offerto a tutti i partecipanti, l’evento entra nel vivo con i tavoli di discussione che toccheranno due dei temi dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Domenica 11 ottobre l’evento si conclude con la redazione dei Policy Paper che verranno presentati alla tavola rotonda conclusiva dove tra gli altri vi sarà la partecipazione dei Segretari confederati delle sigle sindacali di Salerno, la Prof.ssa Stefania Leone, Responsabile Scientifico dell’Osservatorio Giovanili OCPG (UniSa) ed il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese.

– Claudia Monaco –