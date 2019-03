I dipendenti della Banca Monte Pruno in trasferta a Monaco di Baviera per una convention formativa

L’azione e le attività della Banca Monte Pruno non si limitano al territorio di competenza, ma è frequente che l’istituto di credito diretto da Michele Albanese guardi anche oltre confine nazionale. Come è accaduto nella giornata di ieri quanto un’intensa convention di lavoro che ha coinvolto una parte dei numerosi dipendenti della Monte Pruno ha avuto come sede Monaco di Baviera, in Germania.

Per i partecipanti si è trattato di una due giorni con un importante momento formativo nel corso del quale si è discusso di cambiamento e di resilienza.

Quella di Monaco sembra essersi rivelata un’ottima occasione per proseguire nel percorso di costruzione di un team di successo e per motivare il gruppo della Banca Monte Pruno a continuare ad impegnarsi all’insegna dell’umiltà, del sacrificio e dell’unione.

Erano presenti, oltre ai dipendenti, il Direttore Generale Michele Albanese, il Vice Direttore Generale Cono Federico, il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione Antonio Ciniello, il Vice Direttore Area Amministrativa Elisabetta Giordano, il Responsabile Segreteria di Direzione Antonio Mastrandrea.

Soddisfazione per la trasferta tedesca è stata espressa dal Direttore Albanese e dai vertici della Banca Monte Pruno.

– Chiara Di Miele –