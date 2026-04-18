L’ASL Salerno vince il primo premio assoluto della XII edizione del Premio nazionale “Persona e Comunità” con il progetto “Le Botteghe della Comunità”.

Il Premio, promosso dal Centro Studi Cultura e Società di Torino, si propone di valorizzare e diffondere le migliori esperienze finalizzate allo sviluppo, al benessere e alla cura della persona realizzate dalla comunità rappresentata dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle organizzazioni di volontariato, per il miglioramento concreto della qualità della vita, in un’ottica di servizi offerti alla persona e ai cittadini.

La Bottega, sperimentazione gestionale dell’ASL Salerno guidata dal Direttore Generale Gennaro Sosto per la risposta ai bisogni sociosanitari dei cittadini delle aree interne, è un presidio di prossimità sociosanitaria all’interno del quale lavora un infermiere, coadiuvato dagli altri professionisti territoriali (professionisti dei servizi sociali del Comune o dell’Ambito Sociale, assistenti sociali e farmacisti rurali dei paesi coinvolti) e dal volontariato con il servizio civile e con i City Competent.

L’ASL Salerno trionfa, secondo la valutazione del Comitato Scientifico, come “esempio significativo di modello di sanità di prossimità per l’avvicinamento dei servizi sanitari e sociali alla cittadinanza attraverso l’integrazione di risorse del PNRR e della Strategia delle Aree Interne. La forte rete sociale a favore di una rigenerazione territoriale inclusiva e l’eccellente modello assistenziale di prevenzione alla salute e di gestione delle malattie croniche, anche con l’ausilio della telemedicina, ne fanno un progetto territoriale fortemente innovativo per lo sviluppo locale”.