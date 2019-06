Gravidanza a rischio al “Ruggi” di Salerno. Gemelli vengono alla luce grazie alla fecondazione assistita

Una gravidanza a rischio, dopo una fecondazione assistita, seguita da un parto eccezionale.

Si tratta dell’ennesimo miracolo che porta la firma del primario di Ginecologia dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno Raffaele Petta e che ha permesso a Melinda e Debora di diventare genitori.

Nel 2016 Melinda e Deborah si sono sposate grazie alla legge sulle unioni civili al Comune di Pontecagnano.

A febbraio 2018 è arrivata la prima gravidanza, ottenuta con la tecnica procreazione assistita effettuata a Malaga, in Spagna. Dopo la rottura della sacca e la perdita del liquido amniotico, oltre ad un’infezione entrata in circolo sia per la mamma che per il piccolo, la gravidanza si è conclusa con un aborto.

In quei giorni dolorosi si è svolto il primo incontro con il dottore Raffaele Petta che è intervenuto per evitare che la setticemia potesse provocare ulteriori danni a Deborah.

A novembre 2018 arriva la notizia di una nuova gravidanza. Alla 33esima settimana di gestazione sono nati Melany di 1,450 chilogrammi e Santiago di 1,775 chilogrammi.

Uno dei gemellini era andato in sofferenza e per questo si è reso necessario un taglio cesareo di urgenza.

Il dottore Petta è stato affiancato dai dottori Mario Polichetti, Michele Romaniello e dall’ostetrica Elvira Figliolia.

I gemellini sono stati assistiti dal dottore Raffaele D’Ambrosio e dalla dottoressa Angela Plantulli.

– Claudia Monaco –