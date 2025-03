L’Istituto di Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano ieri è stato protagonista nella Sala Polifunzionale del Santuario di Madonna dell’Arco a Sant’Anastasia (Napoli) dell’esposizione dell’installazione artistica collettiva “Le Figlie dell’Acqua 2025”, realizzata dagli studenti dei Licei Artistici della Campania alla quale è seguita la premiazione dei vincitori del concorso “Le Figlie dell’Acqua 2025 – Acqua | Arte | Creatività”.

Due le installazioni realizzate dagli alunni del Liceo Artistico che hanno ottenuto il 3° posto con “Una marea di difetti” della classe 4^ AA, che attraverso lo studio grafico e plastico delle fontane monumentali del Vallo di Diano denuncia le problematiche dell’acqua, quali inquinamento, eccesso, siccità, necessità.

Tanti i complimenti della giuria per il percorso scelto e sviluppato e della dottoressa Fabbrocino, docente del Dipartimento delle Scienze della Terra, dell’Ambiente e delle Risorse all’Università Federico II di Napoli, che ha ascoltato con molto interesse le spiegazioni dei ragazzi del “Leto”.

Un percorso che ha permesso agli studenti di sperimentare differenti tecniche artistiche come la pirografia, la modellazione plastica, le patinature ceramiche e a freddo, la pittura su tavola, per affrontare tematiche di educazione civica importanti per la salvaguardia del nostro pianeta.

L’altra installazione, dal titolo “Gocce”, ha fatto conoscere, studiare e rappresentare la fauna del territorio con le tecniche grafico pittoriche e decorazione ceramica.