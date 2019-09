Gli studenti del “Cicerone” di Sala Consilina raccolgono i rifiuti in occasione dello sciopero sul clima

Un grande gesto quello compiuto dai ragazzi dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina che questa mattina hanno aderito al terzo sciopero globale sui cambiamenti climatici, organizzato dal movimento “Fridays For Future”.

Muniti di sacchetto e guanti hanno deciso di pulire gli spazi comuni adiacente alla scuola e alcune zone del centro storico cittadino. Dopo la pulizia, è stato organizzato anche un incontro sul tema a cui hanno partecipato alcune classi della Scuola Media “Giovanni Camera”.

I saluti iniziali sono stati affidati al dirigente scolastico Antonella Vairo. È intervenuto il consigliere con delega all’Ambiente ed Ecologia Nicola Colucci che ha letto ai presenti la lettera che Greta Thunberg ha portato al Summit ONU sul clima di New York. “I leader del mondo stanno fallendo continuando ad ignorare la crisi sul clima – ha aggiunto – Siete consapevoli della realtà dove vivete e per cambiare dovete partire dal basso come avete fatto oggi. Dovete sensibilizzare oltre che voi stessi anche e soprattutto gli adulti. Noi possiamo lanciarvi verso un futuro migliore ma abbiamo bisogno del vostro aiuto”.

“Bisogna cambiare il nostro stile di vita – ha commentato il presidente dell’ANTA (Associazione Nazionale a Tutela dell’Ambiente) Amalia De Maio – I nostri comportamenti sono scorretti e, se vogliamo cambiare, dobbiamo cambiare prima di tutto le nostre abitudini. Vi invito a stilare anche un regolamento della Villa Comunale poiché è abbandonata a se stessa. Bisogna fare ordine e stilare regolamenti. Dobbiamo lavorare insieme per il nostro territorio”.

Un plauso all’operato di questa mattina è arrivato anche dal consigliere alle Pari Opportunità e Volontariato Rosa Melillo. I ragazzi, nel corso della raccolta dei rifiuti, sono stati diretti da Giuseppe Allocca, coordinatore del Servizio Ecologia del Comune di Sala Consilina.

Hanno aderito allo sciopero anche gli studenti del “Pomponio Leto” di Teggiano, dell’Istituto“Antonio Sacco” di Sant’Arsenio e del Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula.

