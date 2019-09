Auto in fiamme a Sala Consilina. I Vigili del Fuoco evitano il peggio

Paura nel primo pomeriggio di oggi per il conducente di una Volkswagen Golf che ha preso fuoco a Sala Consilina.

Il tutto è accaduto a pochi metri dallo svincolo autostradale dell’A2, lungo la Strada Statale 19 che conduce ad Atena Lucana.

Per cause in corso di accertamento la Golf ha preso fuoco dal vano motore mentre si trovava in marcia. Il proprietario, notato il fumo, è riuscito ad accostare e a scendere, restando fortunatamente illeso.

Sul posto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –