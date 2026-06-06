Si è tenuto ieri presso il Palazzo Sant’Agostino di Salerno il 6° Meeting Matematica & Realtà in Campania: Esperienze a confronto, organizzato nell’ambito dell’omonimo progetto dell’Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Matematica e Informatica.

In questa prestigiosa sede istituzionale, l’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina ha presentato ufficialmente “La Borsa Antifurto”, il progetto interdisciplinare che aveva già conquistato il primo posto nazionale alla competizione “Esperienze a confronto” del medesimo progetto.

Alla presentazione hanno preso parte il Vicepresidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, delegato all’Edilizia Scolastica e al Piano di Dimensionamento Scolastico, la Dirigente Scolastica comandata presso l’Ufficio Scolastico Regionale della Campania Nunzia Galdi e la Dirigente Scolastica del “Cicerone” Antonella Vairo, a testimonianza dell’attenzione istituzionale riservata al lavoro svolto dagli studenti dell’Istituto.

Il progetto realizzato dagli studenti degli indirizzi Moda ed Elettrotecnica, sotto la guida dei docenti Dina Merola e Luigi Vanacore, nasce per rispondere al problema dei furti nei luoghi affollati attraverso l’integrazione tra design, tecnologia e matematica. La borsa unisce due sistemi di sicurezza, uno interno con sensori che attivano un allarme acustico, uno esterno collegato allo smartphone tramite Bluetooth e si distingue per l’analisi matematica dell’affidabilità e dell’ottimizzazione del sistema.

Alla sua realizzazione hanno contribuito i docenti Alessandra Guida per il design, Paolo Carrano per la tracolla lavorata in CNC, Pasquale Vassallo per la scheda Arduino e Domenico Lombardi per l’applicazione.

La presentazione al convegno rappresenta un ulteriore riconoscimento per un’esperienza didattica che ha saputo mettere insieme progettazione tessile, programmazione elettronica e modellizzazione matematica, dimostrando come la scuola possa produrre soluzioni concrete a problemi reali.