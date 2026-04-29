Disavventura per un uomo derubato del cellulare mentre era seduto su una panchina per una breve sosta.

È accaduto in pieno giorno su Corso Vittorio Emanuele a Salerno, nei pressi della stazione ferroviaria.

Secondo una prima ricostruzione, il malcapitato sarebbe stato avvicinato mentre era distratto e in pochi secondi il telefono gli è stato sottratto. Inutile il tentativo di inseguire il responsabile che si è dileguato.