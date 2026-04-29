Sono in corso importanti e delicati lavori di messa in sicurezza del costone roccioso meridionale del centro storico e del rudere di Santa Veneranda a Caggiano.

Si tratta di un intervento particolarmente complesso, affidato a rocciatori esperti, impegnati in operazioni altamente specialistiche per la stabilizzazione della parete e la prevenzione di eventuali distacchi di materiale.

L’attività viene svolta con la massima attenzione e professionalità, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, delle abitazioni e delle aree sottostanti.

“Interventi di questo tipo rappresentano un’azione concreta di prevenzione e tutela del territorio, soprattutto in aree caratterizzate da fragilità geomorfologiche – spiega l’Amministrazione comunale con il sindaco Modesto Lamattina – A breve inizieranno anche i lavori di messa in sicurezza e restauro conservativo della Cappella di Santa Veneranda, un intervento di grande valore storico e culturale che consentirà di preservare e valorizzare uno dei luoghi identitari più significativi della nostra comunità”.

Gli amministratori invitano inoltre la cittadinanza a prestare la massima attenzione nelle zone interessate dai lavori e a rispettare eventuali limitazioni o disposizioni temporanee, necessarie per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza.