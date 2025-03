Gli alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina presenti ieri nel salotto di Mattina Live, il morning show in onda su Canale 8.

In compagnia di Diletta Acanfora ogni giorno numerosi ospiti si alternano in studio per parlare di attualità, politica, sport, cucina e spettacolo.

Nell’ambito del progetto “La Campania in onda” durante il programma è stata mostrata l’iniziativa degli alunni del “Cicerone” che rientra in “Orienta Life”, promosso da Regione Campania, Inail, Confindustria e Ufficio Regionale Scolastico della Campania.

Come spiegato dalla conduttrice, i ragazzi si sono messi in gioco realizzando un progetto molto ambizioso e riuscendo a creare un telegiornale. Presenti per l’occasione gli alunni Oreste Di Bisceglie, Francesca Di Santi, Anastasia Ippolito, Giovanni Lapenta e Jasmin Pucciarelli.

I ragazzi hanno fatto degli incontri con un successivo stage a Canale 8: nel corso delle lezioni hanno avuto modo di apprendere come si realizza un tg mettendosi in gioco e capendo e superando anche le difficoltà che si sono presentate durante il progetto, dalla registrazione del tg e dei servizi fino alla creazione di articoli di giornali.

