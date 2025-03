Ladri nella notte in un ristorante a Battipaglia.

E’ accaduto in via Gramsci, dove ignoti, con cappellino e mascherina sul volto, hanno fatto irruzione all’interno del locale dirigendosi alla cassa in cerca di denaro. Un colpo, però, andato a vuoto, poiché la cassa era stata svuotata.

Maggiori, dunque, sono stati i danni arrecati al ristorante, poichè i ladri per poter entrare hanno scassinato una porta e hanno portato via il registratore di cassa.

Ad accorgersi dell’accaduto è stato uno dei proprietari, che ha fatto scattare l’allarme richiedendo l’intervento sul posto dei Carabinieri della locale Compagnia.

I malintenzionati sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, elemento che sarà utile agli inquirenti per risalire alla loro identità.

Solo nei giorni scorsi sono stati registrati altri furti, sempre con la stessa modalità d’azione. In quei casi il bottino portato via è stato ingente, oltre ai danni causati alle strutture.