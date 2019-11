“Più personale per il Tribunale di Vallo della Lucania e per la Procura di Nocera inferiore, che oggi vivono una grave situazione di carenza di organico che non gli consente di garantire funzionalità ed efficienza“. Lo ha chiesto Federico Conte, deputato Liberi e Uguali, presentando oggi alla Camera dei deputati un question time al Ministro della Giustizia, Bonafede.

“Il Tribunale di Vallo – ha detto il parlamentare – ha in organico 12 magistrati, compreso il presidente, di cui 11 formalmente in servizio ma, tra trasferimenti e aspettative, realmente in attività sono solo 6 magistrati“.

Questa situazione ha portato al cosiddetto congelamento dei ruoli civili non coperti e alla riduzione del numero delle udienze penali a una sola a settimana.

“Dal governo è arrivata una risposta positiva in termini generali – afferma Conte –, speriamo di riuscire a risolvere però anche queste vicende locali che vivono situazioni cruciali per garantire la legalità e il dinamismo economico dei territori“.

– Paola Federico –