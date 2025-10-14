Giuseppe Moscarella vince il primo posto nella competizione “Il Contoterzista Driver Trophy” che si è tenuta presso la Nuova Fiera del Levante a Bari in occasione di Agrilevante 2025.

Si tratta di una gara di guida e abilità dedicata ai contoterzisti e ai trattoristi, organizzata da Edagricole, FederUnacoma e CAl Agromec durante i giorni della fiera.

Il 27enne di San Pietro al Tanagro insieme al fratello Rocco e alla madre Annamaria Tierno gestisce l’azienda agricola di famiglia. Ha già partecipato a diverse prove di abilità con trattori vincendo varie competizioni a livello locale così come anche la mamma che ha vinto nella sua categoria la prima edizione di aggancia e tira.

Potevano iscriversi tutti quelli in possesso di patente e abilitazione alla guida del trattore. Tre le prove su cui gli oltre 40 partecipanti dovevano confrontarsi: manovra in retromarcia su percorso delimitato con rimorchio, gimkana sull’asfalto su percorso “tracciato” e una prova di abilità e precisione a sorpresa che in questo caso consisteva nel riuscire a fare canestro con un pallone sempre con il trattore.

Le prove sono state di velocità ma la precisione ha giocato un ruolo fondamentale in quanto per ogni errore c’erano delle penalità in termini di secondi che venivano sommati al tempo finale. Al termine di ogni gara è stato premiato un vincitore.

Giuseppe sabato scorso si è distinto proprio nella prova in retromarcia con un rimorchio rallato con un tempo poco superiore ai 35 secondi.

“Sono molto contento del risultato – dichiara Giuseppe Moscarella – Ero andato alla fiera non sapendo che ci fossero delle gare e una volta lì ho deciso di iscrivermi. Ho partecipato per divertimento”.