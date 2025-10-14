Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia Stradale hanno controllato un furgone all’uscita dell’A2 a Sala Consilina.

Controllato il carico, gli agenti hanno trovato alimenti in evidente stato di decomposizione e senza alcuna etichetta di tracciabilità. Il conducente non ha fornito spiegazioni né sulla provenienza del cibo, né sulla destinazione.

La Polizia ha avviato le indagini per cercare di comprendere tutti i movimenti che ha attraversato quel cibo, che a causa delle sue condizioni, non avrebbe potuto esser destinato agli umani, tanto meno agli animali.

La merce è andata distrutta mentre l’uomo alla guida del furgone è stato denunciato.