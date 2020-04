Giudice di Pace. Da domani riaprono parzialmente gli Uffici di Sala Consilina e Polla

A partire da domani, mercoledì 15 aprile, e fino al 10 maggio gli Uffici del Giudice di Pace di Polla e Sala Consilina saranno riaperti parzialmente al pubblico, con l’istituzione di un presidio composto da un dipendente di ciascuno ufficio, dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

Lo ha stabilito il Presidente del Tribunale di Lagonegro, Luigi Pentangelo.

Fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in base all’evolvere della situazione, è risul“Zona Rossa”.tato congruo stabilire l’efficacia di tale regime organizzativo fino al 10 maggio, data fissata a livello nazionale in materia di Giustizia come termine ultimo della Fase 1 dell’emergenza Coronavirus.

Entrambi gli Uffici erano rimasti chiusi al pubblico in seguito all’entrata dei comuni di Sala Consilina e Polla nella cosiddetta

– Chiara Di Miele –