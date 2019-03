Gira il mondo in sella alla sua bicicletta da vent’anni. Tappa a Castellabate per l’81enne Janus River

Janus River, ultra ottantenne che gira il mondo in sella alla sua bicicletta, ha soggiornato a Castellabate per due giorni.

Janus gira il mondo in bicicletta dal 31 dicembre del 1999. Nato in Siberia da padre polacco e mamma russa, è il cicloviaggiatore più famoso del mondo.

Nel suo ventennale cammino ha percorso circa 400mila chilometri e visitato 200 nazioni dove ha raccontato la sua storia a migliaia di persone.

L’obiettivo è raggiungere Pechino entro il 2028 per festeggiare così i suoi 90 anni.

“Sono in Italia da 3 anni – ha spiegato – qui a Castellabate sto benissimo e non ho mai visto un paesino così bello. Ho visitato dalle Canarie alla Norvegia con soli 3 euro in tasca e 30 chili di bagagli. Non sono stato mai malato, non ho mai bucato e non sono mai caduto dalla bici”.

Il cicloviaggiatore Janus ha poi realizzato un altro piccolo sogno ossia quello di poter degustare la cucina italiana.

Piacevolmente sorpreso dalla bellezza del paese cilentano, il cicloviaggiatore si è intrattenuto con ciclisti e cittadini.

– Claudia Monaco –