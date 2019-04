Giovane migrante del Mali trova 540 euro a terra a Satriano di Lucania e li consegna ai Carabinieri

Trova i soldi a terra e denuncia il rinvenimento ai Carabinieri. Protagonista della bella storia è un 19enne del Mali, Douada Diaw, ospite da tempo a Satriano di Lucania, all’interno di un appartamento che fa parte del centro di accoglienza gestito dall’Associazione Ricreativa e Culturale Italiana, sede di Potenza.

Daouda ha trovato 540 euro a pochi passi dall’ufficio postale situato nel centro abitato, in via Verdi. Li ha raccolti e si è subito reso conto che forse quei soldi erano di qualche pensionato o pensionata che li aveva persi. Così, senza perdere tempo, si è subito recato alla Caserma dei Carabinieri del paese, denunciando il rinvenimento della somma. 540 euro suddivisi in sei banconote da 50 euro e 12 da 20 euro.

Una notizia piacevole quella che arriva dal paese dei murales, splendido borgo del Melandro di 2400 anime. Quello di Douada è stato un gesto di grande onestà, da parte di un ragazzo dal cuore grande. Quando il 19enne ha raggiunto la caserma, ha raccontato tutto al Comandante, il Maresciallo maggiore Michele Cersosimo, che ha redatto la denuncia di rinvenimento.

Douada, giovane e molto timido, ha preferito non rilasciare alcuna dichiarazione. Come se si trattasse di un gesto normale. Ma che così, purtroppo non è, anche se dovrebbe. I soldi a breve verranno restituiti alla legittima o al legittimo proprietario. Infatti i Carabinieri hanno richiesto ed ottenuto le immagini del circuito di videosorveglianza, in modo da capire chi ha perso le banconote, per poi consegnarle. Quello di Daouda è stato un gesto da applausi.

– Claudio Buono –