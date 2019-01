Giornata della Memoria. Il dolore di una madre ebrea nella poesia di Maria Antonietta Rosa

Riceviamo e pubblichiamo la poesia scritta della professoressa Maria Antonietta Rosa in occasione della Giornata della Memoria, ricorrenza internazionale che il 27 gennaio di ogni anno celebra le vittime della Shoah, “pensando a cosa potrebbe essere paragonato il dolore di una madre ebrea che si vede strappare dalle braccia il proprio bambino, per non vederlo mai più“.

Se il mio dolore fosse…

Se il mio dolore fosse un fiore

non sboccerebbe al primo raggio del sole

perché della notte avrebbe il colore.

Se il mio dolore fosse un suono

sarebbe quello triste di un violino

sul pianto disperato di un bambino.

Se il mio dolore avesse la voce

sarebbe un urlo che muore in gola

perché il cuore è stretto dentro una tagliola.

Se il mio dolore avesse gli occhi

sarebbero spalancati dal terrore

nel vedere che l’anima sta morendo insieme al cuore.

– Maria Antonietta Rosa –